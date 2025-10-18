Treviso, 18 ott. (Adnkronos) - “La pubblica amministrazione è immersa in questa rivoluzione del digitale e dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, deve sapersi attrezzare puntando sulla formazione delle sue persone per restare al passo di questa realtà che cambia”. Lo ha detto Michele Camisasca, direttore generale dell'Istat, alla nuova edizione di StatisticAll2025, il festival della statistica e della demografia che si sta svolgendo a Treviso. “Il fattore umano è decisivo e in questo momento si sta insistendo sulla formazione: sono aumentate anche le giornate di formazione per ogni singolo dipendente - spiega il direttore generale dell'Istat - e sono proprio gli elementi che consentono di stare al passo di questa realtà che cambia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

StatisticAll2025, Camisasca (Istat): "Pa punti su formazione per stare al passo del cambiamento"