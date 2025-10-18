StatisticAll 2025 | Freguja Istat ‘investire sui giovani per recuperare progettualità famiglia e
“Per restituire centralità al fattore umano e ai giovani nel futuro demografico del Paese, tra denatalità e trasformazione del lavoro, è necessario “ripartire dai giovani: sono diventati sempre meno numerosi nella nostra popolazione e le previsioni demografiche non sono incoraggianti. Abbiamo bisogno che i giovani trovino una stabilità economica e abitativa per poter recuperare una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Stimola il tuo cervello con la logica Domenica 19 ottobre in Piazza dei Signori, vieni a sfidare la tua mente con #StatisticAllPop: giochi, logica e divertimento insieme a Giorgio Dendi, che saprà farci ragionare ma anche divertire Allenati a pensare fuori d - facebook.com Vai su Facebook
StatisticAll 2025, Chelli (Istat): "4 donne su 10 inattive, in crescita anche i neets" - Il presidente Istat, ‘1 milione e 700 mila disoccupati e 2,1 milioni di forze lavoro potenziali’ ... Scrive msn.com
StatisticAll 2025, a confronto tra dati, Ia e nuove transizioni sociali - (Adnkronos) – Dopo la prima tappa inaugurale dedicata alle nuove generazioni, StatisticAll, il Festival della statistica e della demografia, entra nel vivo con un’intera giornata che ruota attorno al ... Riporta msn.com
StatisticAll, i nuovi protagonisti visioni, linguaggi e persone a confronto - Nella giornata di sabato StatisticAll 2025 affronterà il tema del lavoro con un viaggio tra diritti, tecnologie e dati che attraversa generazioni e saperi, con un ... Si legge su msn.com