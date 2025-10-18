“Noi abbiamo sviluppato una soluzione che permette di non manipolare le informazioni o i dati, facilitando il cittadino e le imprese nell’accesso alle informazioni. E’ un primo passo per velocizzare questo passaggio da parte di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati dai nostri interlocutori”. Sono le parole di Massimo Fedeli, Direttore del Dipartimento per lo sviluppo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - StatisticAll 2025: Fedeli (DIRM-ISTAT), ‘Sviluppata soluzione per non manipolare informazioni”