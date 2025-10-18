StatisticAll 2025 ANGI main partner del Festival della Statistica | impegno per l’innovazione al servizio dei giovani e del futuro del lavoro
Treviso, 18 ottobre 2025 – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), prima organizzazione no profit italiana dedicata al mondo dell’innovazione in tutte le sue forme, conferma il suo ruolo di main partner dell’undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia in corso a Treviso dal 16 al 19 ottobre. Quest’anno, sotto il tema “Il Fattore Umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati”, il festival si pone come laboratorio diffuso per esplorare le trasformazioni del mondo del lavoro attraverso i dati statistici, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, alla transizione digitale e alle sfide demografiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
