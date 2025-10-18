Stangata Tari Atersir puntualizza | Tariffe più basse dell’inflazione
Reggio Emilia, 18 ottobre 2025 – Fabio Testi, sindaco di Correggio e coordinatore provinciale di Atersir, come commenta la stangata sulla Tari? “Vorrei puntualizzare però che i rincari sono inferiori al +27%. La percentuale del rincaro va rapportata al costo annuo e non sulla rata. Stangata? Dipende. La stima è una media, poi dipende caso per caso, da attività a famiglia. C’è chi avrà un aumento superiore e chi inferiore”. In redazione però sono arrivate una miriade di lettere, con bollette alla mano, con picchi anche del 30%. “Essendo stato messo l’aumento tutto sulla seconda rata compare come doppio in percentuale di quanto è realmente sull’anno solare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
