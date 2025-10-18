Stalli riservati a persone con disabilità il Consiglio Comunale chiede nuove verifiche sui parcheggi
Il Consiglio Comunale scende in campo al fianco delle persone con disabilità. Il presidente Sebastiano Pergolizzi, in una nota ufficiale, ha richiamato l'attenzione dell'Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana Roberto Cicala e del Comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
