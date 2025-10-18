Stalking il pm archivia il caso del poliziotto ma l' ex moglie si oppone

Si riaccende una vicenda giudiziaria che va avanti da oltre tre anni e che vede al centro un esponente della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Marcianise, accusato dalla ex moglie di atti persecutori (stalking).Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

