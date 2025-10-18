Stadio Roma depositata la relazione agronomica | il comunicato del Comune

Gli ultimi giorni sono stati molto importanti in vista della nascita del nuovo stadio della Roma, che prenderà forma nella zona di Pietralata. Entro la fine del 2025 dovrebbe essere consegnato il progetto definitivo, che segnerà un ulteriore passo avanti verso la costruzione dell’impianto. La giornata di oggi ha invece segnato la consegna della relazione agronomica, precisata dal comunicato del Comune. Il comunicato. Nella giornata odierna è stata depositata la relazione agronomica per la realizzazione del nuovo stadio dell’A.S. Roma a Pietralata. A comunicarlo, l’assessore all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it