Stadio Roma depositata la relazione agronomica | il comunicato del Comune
Gli ultimi giorni sono stati molto importanti in vista della nascita del nuovo stadio della Roma, che prenderà forma nella zona di Pietralata. Entro la fine del 2025 dovrebbe essere consegnato il progetto definitivo, che segnerà un ulteriore passo avanti verso la costruzione dell’impianto. La giornata di oggi ha invece segnato la consegna della relazione agronomica, precisata dal comunicato del Comune. Il comunicato. Nella giornata odierna è stata depositata la relazione agronomica per la realizzazione del nuovo stadio dell’A.S. Roma a Pietralata. A comunicarlo, l’assessore all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A #LiveIn Roma, ospite il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri che tocca numerosi temi, dalle crisi in Medioriente e Ucraina, fino all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, fino allo sviluppo delle aree urbane della Città Eterna e dello stadio della Roma. E - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo stadio della #Roma, dal verde ai trasporti: gli ultimi nodi per il progetto definitivo - X Vai su X
Stadio della Roma a Pietralata, il bosco c’è ma ha “scarso valore naturalistico”: avanti con il progetto - Il comune ha reso nota la relazione sull'area dove dovrà sorgere lo stadio della Roma: il bosco di Pietralata effettivamente c'è, ma viene descritto ... Secondo fanpage.it
Stadio della Roma, depositata la relazione agronomica: il comunicato - L'assessora all’Agricoltura Alfonsi: "L'area potrà essere trasformata in altra destinazione". Lo riporta ilromanista.eu
Stadio della Roma, Pietralata avanza passo dopo passo - coordinata dal Direttore generale capitolino Albino Ruberti – con Assessori e tecnici d ... Scrive ilromanista.eu