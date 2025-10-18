Stadio della Roma previsto un nuovo parco con 7 ettari di verde attrezzato
Roma, 18 ottobre 2025 – È stata depositata oggi la relazione agronomica redatta dal Dott. Mauro Uniformi, Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), a seguito dell’incarico ricevuto dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per verificare la presenza di zone boscate all’interno dell’area di circa 27 ettari individuata per la realizzazione del nuovo stadio dell’A.S. Roma”. Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale in una nota. “Così come già comunicato durante la prima fase in cui erano state indagate le aree oggetto di indagini archeologiche, oltre 23 dei 27 ettari totali, e quindi la maggior parte dei sedimi analizzati, sono caratterizzati da a ree agricole, aree urbanizzate con immobili e giardini privati e aree con vegetazione arbustiva eo erbace a comunque non riconducibili a bosco secondo quanto previsto dalla legge regionale 39 del 2002 e nella più restrittiva ed aggiornata definizione prevista dalla normativa nazionale – prosegue Alfonsi -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
A #LiveIn Roma, ospite il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri che tocca numerosi temi, dalle crisi in Medioriente e Ucraina, fino all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, fino allo sviluppo delle aree urbane della Città Eterna e dello stadio della Roma. E - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo stadio della #Roma, dal verde ai trasporti: gli ultimi nodi per il progetto definitivo - X Vai su X
Stadio della Roma a Pietralata, il bosco c’è ma ha “scarso valore naturalistico”: avanti con il progetto - Il comune ha reso nota la relazione sull'area dove dovrà sorgere lo stadio della Roma: il bosco di Pietralata effettivamente c'è, ma viene descritto ... Scrive fanpage.it
Nuovo stadio, riunione in Campidoglio per il progetto definitivo: le ultime - Dopo le parole della scorsa settimana di Gualtieri, si è svolta oggi una nuova riunione in merito al nuovo impianto sportivo della Roma ... Riporta ilromanista.eu
Stadio della Roma, depositata la relazione agronomica: il comunicato - L'assessora all’Agricoltura Alfonsi: "L'area potrà essere trasformata in altra destinazione". Segnala ilromanista.eu