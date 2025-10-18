Stadio della Roma previsto un nuovo parco con 7 ettari di verde attrezzato

Roma, 18 ottobre 2025 – È stata depositata oggi la relazione agronomica redatta dal Dott. Mauro Uniformi, Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), a seguito dell’incarico ricevuto dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per verificare la presenza di zone boscate all’interno dell’area di circa 27 ettari individuata per la realizzazione del nuovo stadio dell’A.S. Roma”. Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale in una nota. “Così come già comunicato durante la prima fase in cui erano state indagate le aree oggetto di indagini archeologiche, oltre 23 dei 27 ettari totali, e quindi la maggior parte dei sedimi analizzati, sono caratterizzati da a ree agricole, aree urbanizzate con immobili e giardini privati e aree con vegetazione arbustiva eo erbace a comunque non riconducibili a bosco secondo quanto previsto dalla legge regionale 39 del 2002 e nella più restrittiva ed aggiornata definizione prevista dalla normativa nazionale – prosegue Alfonsi -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it