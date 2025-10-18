Stadio della Roma a Pietralata il bosco c'è ma ha scarso valore naturalistico | avanti con il progetto
Il comune ha reso nota la relazione sull'area dove dovrà sorgere lo stadio della Roma: il bosco di Pietralata effettivamente c'è, ma viene descritto come "di scarso valore naturalistico", e non impedirà la realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stadio della Roma a Pietralata, il bosco c’è ma ha “scarso valore naturalistico”: avanti con il progetto - Il comune ha reso nota la relazione sull'area dove dovrà sorgere lo stadio della Roma: il bosco di Pietralata effettivamente c'è, ma viene descritto ... Lo riporta fanpage.it
Stadio della Roma, depositata la relazione agronomica: il comunicato - L'assessora all’Agricoltura Alfonsi: "L'area potrà essere trasformata in altra destinazione". Segnala ilromanista.eu
Stadio della Roma a Pietralata, il Tar respinge l'ennesimo ricorso dei comitati. La società va avanti - Lavori nel 2027» Il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un ulteriore passo in avanti. Scrive roma.corriere.it