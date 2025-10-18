"Alloggi sfitti e manutenzioni fatte col contagocce, così non va. Si torni ad investire nell’edilizia pubblica". Mentre anche nel distretto di Paullo si è aperto un nuovo bando per l’accesso alle case popolari da parte delle fasce deboli, l’ex sindaco della cittadina Massimo Gatti, oggi consigliere comunale di minoranza con la lista Cittadini di Paullo, rilancia sulla necessità di mantenere in buona salute il patrimonio immobiliare pubblico, affinché non ci siano appartamenti sfitti e si possa rispondere alle esigenze di quante più famiglie è possibile. A Paullo hanno sede 131 alloggi dell’Aler, distribuiti fra le vie Ronco, Aldo Moro, Sacco e Vanzetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Stabili sfitti e in cattive condizioni. Investiamo sull’edilizia pubblica"