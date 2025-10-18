Ss16 e Marecchiese al palo | Anas ci dica che progetti ha
"Dalle parole Anas passi ai cantieri". L’ha ribadito più volte negli ultimi giorni Jamil Sadegholvaad, preoccupato per lo stato di impasse in cui versano i progetti per la Statale 16 e la Marecchiese, le due grandi ’incompiute’ della viabilità riminese. E ieri il sindaco di Rimini e presidente della Provincia ha inviato alla direzione di Anas una lettera formale, nel tentativo di smuovere le acque a Roma. "L’iter per i lavori di messa in sicurezza della Marecchiese – ricorda nella lettera Sadegholvaad – è stato avviato il 26 febbraio 2021 col protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia, la Regione e i Comuni attraversati (o interessati) dall’arteria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
