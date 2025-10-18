Sprint Race F1 ad Austin vince Verstappen patatrac in partenza per le McLaren
Max Verstappen vince la sprint race ad Austin con le McLaren subito fuori con Piastri che colpisce prima Hulkenberg e poi il compagno di squadra Norris. Dopo l’olandese su Red Bull, che recupera 8 punti da Oscar Piastri che comanda il mondiale piloti, George Russell su Mercedes e Carlos Sainz su Williams. Le Ferrari? Hamilton 4° e Leclerc 5°. La gara si è conclusa in regime di safety car per l’incidente tra Stroll ed Ocon. Appuntamento con le qualifiche alle 23 ore italiane e poi la gara domani! L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
