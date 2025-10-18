Springsteen – Liberami dal Nulla la recensione | solitudine e introspezione nella mente del Boss

Springsteen – Liberami dal Nulla (2025) è un film co-prodotto, scritto e diretto da Scott Cooper. La pellicola è liberamente tratta dall’omonimo libro di Warren Zanes che si concentra sul periodo della vita del cantautore statunitense alle prese con la registrazione del suo disco acustico: Nebraska. Nel cast, oltre a un impeccabile Jeremy Allen White, troviamo anche Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham e Odessa Young. La Trama di Springsteen – Liberami dal nulla. Nel 1982 Bruce Springsteen non era ancora una star mondiale. Dopo aver iniziato a riscontrare un certo tipo di pressione dovuta alla fama mondiale, decide di incidere un album acustico in completa solitudine nella sua camera in New Jersey. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Springsteen – Liberami dal Nulla, la recensione: solitudine e introspezione nella mente del Boss

Argomenti simili trattati di recente

Bruce Springsteen come non l’avete mai visto: Springsteen – Liberami dal Nulla segue il Boss nei momenti prima del successo, durante la creazione dell’album Nebraska. Con Jeremy Allen White nei panni di Springsteen, affiancato da Jeremy Strong, Paul W - facebook.com Vai su Facebook

Jeremy Allen White (The Bear) ospite di Che Tempo Che Fa domenica prossima, con Bruce Springsteen (che interpreta nel film "Springsteen: Liberami dal Nulla") - X Vai su X

Springsteen - Liberami dal nulla è l’anti-biopic rock per eccellenza, lontano da certi film epici e gloriosi - Diretto da Scott Cooper con Jeremy Allen White, al cinema dal 23 ottobre, racconta un capitolo particolare della storia del Boss, la scelta di andare contro le aspettative e di dare alla luce un album ... wired.it scrive

Springsteen – Liberami dal Nulla: recensione del film con Jeremy Allen White - Liberami dal Nulla, il film con Jeremy Allen White su Bruce Springsteen che si concentra sull'uomo ... Scrive cinematographe.it

Springsteen: Liberami dal Nulla, la recensione: Bruce Springsteen is depressed - Springsteen: Liberami dal Nulla film 2025 recensione del biopic su Bruce Springsteen trama e critica del film con Jeremy Allen White Nebraska Born in the USA ... Si legge su comingsoon.it