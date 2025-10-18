Spray nasale di adrenalina | la rivoluzione arriva in Italia
Chi convive con il costante timore di uno shock anafilattico è solito portare sempre con sé un autoiniettore di adrenalina, ma finalmente esiste anche la possibilità di utilizzare uno spray nasale. Si chiama EURneffy e, dopo quello per la depressione, è il nuovo nebulizzatore che contiene l’ epinefrina, cioè adrenalina, e dal 2026 sarà disponibile in Italia per il trattamento d’emergenza dell’ anafilassi. Già approvato dall’ EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) e dall’americana FDA (Food and Drug Administration), rappresenta un’alternativa concreta alle tradizionali iniezioni intramuscolari di epinefrina, offrendo un metodo più semplice, rapido e accessibile. 🔗 Leggi su Panorama.it
