Sportello Salute l’aiuto per visite e prenotazioni

Prenotazioni da effettuare online, che possono risultare disagevoli specie per gli anziani; tempi di visite e controlli spesso disattesi rispetto alle prescrizioni del medico di base. Per aiutare le fasce deboli a districarsi nel complicato mondo della sanità pubblica, ci sono gli Sportelli della salute: postazioni informative, e di supporto, nate su iniziativa di sindacati, associazioni, gruppi spontanei. In Lombardia ce ne sono 63; il 64esimo sarà inaugurato il 21 ottobre a Paullo, su impulso della Cisl. Il servizio funzionerà tutti i martedì, dalle 9 alle 12, in via Milano 85. Come rinnovare un’esenzione? Come fare, se le liste d’attesa sono troppo lunghe? Come comportarsi in presenza di disservizi? Sono solo alcuni degli aspetti che si potranno affrontare, con la consulenza degli esperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
