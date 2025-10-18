Sport inclusivo all' Istituto dei Ciechi nasce l' Asd Florio Salamone Palermo

18 ott 2025

Il Parco dei Suoni, presso l'Istituto dei Ciechi Florio Salamone di via Angiò a Palermo, si conferma centro di riferimento del territorio per la promozione e lo sviluppo di attività sportive inclusive. Ultima iniziativa in ordine di tempo è la recente costituzione di un'associazione sportiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

