Sport inclusivo all' Istituto dei Ciechi nasce l' Asd Florio Salamone Palermo
Il Parco dei Suoni, presso l'Istituto dei Ciechi Florio Salamone di via Angiò a Palermo, si conferma centro di riferimento del territorio per la promozione e lo sviluppo di attività sportive inclusive. Ultima iniziativa in ordine di tempo è la recente costituzione di un'associazione sportiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La serata di apertura del Festival del Ciclista Lento 2025 | 9ª edizione è all'insegna dello sport inclusivo! Apri-party del Ciclista Lento // Lo sport è inclusione! con Marco Pastonesi, Liliana Castellani ANED Sport - Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati, Ap - facebook.com Vai su Facebook
"La giornata dedicata allo sport inclusivo dimostra come volontariato e terzo settore sappiano promuovere attività capaci di dare valore alla comunità e risposte complementari alle istituzioni". Così @Riccardi_FVG alla Festa dello sport inclusivo a Udine https - X Vai su X
A Villa Gordiani la giornata dedicata allo sport inclusivo - Sabato 28 settembre, in occasione della settimane europea dello sport nel parco di Villa Gordiani il municipio V ha organizzato una giornata di promozione di sport inclusivo. Scrive romatoday.it
Sport inclusivo a Tortona comincia il torneo di “baskin” - Il Derthona basket promuove l’inclusione sociale e la pratica sportiva aperta a tutti, al di là di barriere di genere o di limiti fisici. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Lo sport inclusivo che fa crescere - Condividere l'impegno sportivo sullo stesso campo di gara in una mattinata densa di prove atletiche assieme agli atleti con disabilità intellettiva. Lo riporta rainews.it