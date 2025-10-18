Sport in tv oggi sabato 18 Ottobre | torna la serie A attesa per Alcaraz contro Sinner
Tante emozioni oggi sabato 18 Ottobre 2025. Dal calcio al tennis e tanto altro, andiamo a vedere lo sport oggi in tv. La giornata odierna ci propone un palinsesto ricco di eventi con davvero tanto sport in tv. Dopo la sosta per le Nazionali torna la serie A, subito quattro anticipi e un big match di campionato all’Olimpico come Roma-Inter. Calcio ma non solo, ci sarà tanto tennis. Jasmine Paolini si gioca una gran fetta dell’accesso alle Finals di fine anno nella semifinale di Ningbo contro Elena Rybakina, sua avversaria in chiave classifica e stasera ci sarà anche la finale della Six Kings Slam, la sfida – ancora una volta – tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Sportface.it
