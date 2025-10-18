Sport in tv oggi sabato 18 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 18 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam: nuovo atto della rovente rivalità tra il tennista italiano e lo spagnolo (rispettivamente numero 2 e numero 1 del mondo), impegnati nella sfida di esibizione sul cemento di Riad con in palio un assegno da sei milioni di dollari. I Mondiali di tiro a volo propongono il trap misto, dove l’Italia si giocherà delle carte molto importanti in ottica medaglie. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con un’autentica abbuffata: Sprint Race e qualifiche per la F1 con il GP degli USA ad Austin, Sprint Race e qualifiche per la MotoGP con il GP d’Australia a Phillip Island, gara-1 del GP di Spagna per la Superbike sul circuito di Jerez, 4 Ore di Portimao per la Le Mans Series. 🔗 Leggi su Oasport.it

