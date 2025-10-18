sport e tortellini sotto rete la san nicola cucina al palapanini

Serata di sport e sapori della tradizione al PalaPanini di Modena, tempio della pallavolo gialloblù, dove l’associazione La San Nicola, che organizza ogni anno la Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco, ha fatto assaggiare i suoi celebri tortellini alle squadre maschili e femminili del Modena Volley, in occasione della presentazione ufficiale ai tifosi. "Abbiamo servito una cinquantina di chili di tortellini – racconta Gianni Degli Angeli, presidente della San Nicola – tutti si sono complimentati". All’evento hanno partecipato atleti, dirigenti e tantissimi tifosi: oltre un migliaio di persone hanno affollato il palazzetto per applaudire i giocatori e le giocatrici gialloblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

