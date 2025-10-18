Siena, 18 ottobre 2025 - Verrà presentato martedì 21 ottobre, alle 12, nella sede di Confindustria Toscana Sud, in via dei Rossi, il Torneo “Coppa della Pace”, sport in onore di Maria, promosso dall’Associazione Le Scintille di Maria – Odv in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI). Sostenuta da personaggi dello sport italiano tra cui Alberto Gilardino, Bernardo Corradi e Luciano Spalletti, la manifestazione coinvolgerà giovani tra i 12 e i 15 anni di otto diocesi toscane, con l’obiettivo di unire sport, fede e costruzione della pace: torneo con discipline come calcio a 5 e pallavolo, con fasi locali e interdiocesane fino alla finale regionale a Coverciano e quella internazionale a Spalato, a cui farà seguito un trasferimento a Medjugorje, in occasione dell’inizio del Festival dei Giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e fede, arriva la Coppa della Pace: da Siena a Medjugorje