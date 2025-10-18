Splendida Cornice Geppi Cucciari toccata dal racconto di Renad | Il mondo ti deve delle scuse
È stato uno dei momenti più intensi e toccanti della nuova stagione di Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari in onda su Rai 3. Tra gli ospiti della prima puntata, una presenza capace di lasciare il segno: quella di Renad Attallah, una bambina di soli 11 anni fuggita dalla guerra nella Striscia di Gaza. Oggi Renad vive in Olanda, accolta da una famiglia e seguita da un progetto dell’Unicef. Nonostante la sua giovane età, il suo racconto è quello di chi ha già attraversato l’orrore della guerra, la perdita e la lontananza dagli affetti più cari. “Mi sento impotente”: Geppi Cucciari si emoziona. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
