Spinazzola | È normale che i ricambi dalla panchina sono più corti se ti mancano giocatori ma niente alibi

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Torino. La conferenza di Spinazzola. Cosa è mancato? «Nel primo tempo eravamo troppo bassi e ci mancava qualcuno più avanzato, con la loro difesa erano sempre in superiorità numerica. Abbiamo perso qualche palla facendo i bellini, abbiamo perso troppi palloni e sono ripartiti potendoci fare del male. Nel secondo tempo meglio, ma non abbiamo buttato dentro la palla e ci dispiace». Si gioca contro l’infermeria? «Oggi non c’erano giocatori importanti ma non andiamo dietro queste cose, abbiamo giocatori forti ed elementi che se non giocano sono comunque validi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

