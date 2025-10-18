Spezia non puoi sbagliare Al Picco assalto al Cesena Caccia alla prima vittoria

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Testa, cuore e gambe. Sono le tre qualità che gli Aquilotti dovranno sfoggiare stasera per tornare a vincere nel match contro il Cesena, in programma al ‘Picco’ alle 19,30. "Fiducia e furore agonistico" ha incitato, per mezzo l’ex mister aquilotto Mimmo Di Carlo, con l’ex Sciaudone a ribadire: "Lo Spezia può e deve vincere". D’obbligo, dunque, la conquista dei primi tre punti stagionali, attraverso una prestazione convincente e vincente. Alternative alla vittoria, francamente, se ne vedono poche, vista la precaria situazione di classifica con soli 3 punti in 7 partite. Un ruolino di marcia orfano di vittorie che solo in due occasioni, nei precedenti 29 campionati cadetti disputati dallo Spezia, si è verificato: nelle stagioni 1940-41 e 1946-47. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spezia non puoi sbagliare al picco assalto al cesena caccia alla prima vittoria

© Sport.quotidiano.net - Spezia, non puoi sbagliare. Al Picco assalto al Cesena. Caccia alla prima vittoria

Altri contenuti sullo stesso argomento

spezia sbagliare picco assaltoSpezia, non puoi sbagliare. Al Picco assalto al Cesena. Caccia alla prima vittoria - D’Angelo conferma Lapadula in attacco, sugli spalti previsti oltre 8mila tifosi. Come scrive msn.com

Calcio: crisi Spezia, Juve Stabia passeggia al Picco e vince 3-1 - 3 al Picco con gli ospiti padroni del campo da subito e a cui, alla fine, il risultato sta pure ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spezia Sbagliare Picco Assalto