Spezia non puoi sbagliare Al Picco assalto al Cesena Caccia alla prima vittoria
Testa, cuore e gambe. Sono le tre qualità che gli Aquilotti dovranno sfoggiare stasera per tornare a vincere nel match contro il Cesena, in programma al ‘Picco’ alle 19,30. "Fiducia e furore agonistico" ha incitato, per mezzo l’ex mister aquilotto Mimmo Di Carlo, con l’ex Sciaudone a ribadire: "Lo Spezia può e deve vincere". D’obbligo, dunque, la conquista dei primi tre punti stagionali, attraverso una prestazione convincente e vincente. Alternative alla vittoria, francamente, se ne vedono poche, vista la precaria situazione di classifica con soli 3 punti in 7 partite. Un ruolino di marcia orfano di vittorie che solo in due occasioni, nei precedenti 29 campionati cadetti disputati dallo Spezia, si è verificato: nelle stagioni 1940-41 e 1946-47. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
