Spezia-Cesena 1-2 | il vantaggio di Lapadula viene ribaltato da Frabotta La società medita un cambio di rotta

Spezia-Cesena 1-2 | il vantaggio di Lapadula viene ribaltato da Frabotta

La Spezia, 18 ottobre 2025 – Ancora un ko per lo Spezia che viene battuto al Picco – ed è la quarta volta in casa – dal Cesena. Aquilotti sempre più ultimi, con soli 3 punti in 8 gare: dopo il vantaggio di Lapadula, ci pensa Frabotta a ribaltare il risultato. Per i romagnoli è la quarta vittoria esterna stagionale. Non passano neanche 4 minuti e lo Spezia va avanti, sul cross di Aurelio al centro non ci arriva Soleri, mentre sbuca Lapadula tra due difensori e la tocca dentro sotto porta. È l'1-0. Poi Rapidissimo il contropiede con cui il Cesena al 23' fa tremare lo Spezia, con Shpendi che innesca Blesa il cui tiro sull'uscita di Sarr (che poi lo travolge con veemenza) va a finire contro il palo e poi la difesa aquilotta libera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

