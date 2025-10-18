Spettatori Roma Inter Olimpico sold out per lo scontro al vertice | i giallorossi preparano la coreografia e l’accoglienza a Chivu

Inter News 24 . Le ultime. Sarà una cornice degna delle grandi occasioni quella che ospiterà stasera il big match tra Roma e Inter. Lo Stadio Olimpico si prepara a registrare l’ennesimo sold out, il 75° dell’era Friedkin, a testimonianza dell’entusiasmo che circonda la squadra capolista. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il pubblico giallorosso è pronto a spingere i propri beniamini per difendere il primato dall’assalto della squadra di Cristian Chivu e continuare a sognare. 🔗 Leggi su Internews24.com

