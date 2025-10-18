Spettatori Roma Inter Olimpico sold out per lo scontro al vertice | i giallorossi preparano la coreografia e l’accoglienza a Chivu
Inter News 24 . Le ultime. Sarà una cornice degna delle grandi occasioni quella che ospiterà stasera il big match tra Roma e Inter. Lo Stadio Olimpico si prepara a registrare l’ennesimo sold out, il 75° dell’era Friedkin, a testimonianza dell’entusiasmo che circonda la squadra capolista. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il pubblico giallorosso è pronto a spingere i propri beniamini per difendere il primato dall’assalto della squadra di Cristian Chivu e continuare a sognare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
- Domenica 12 Ottobre 2025 Stadio "Francesca Gianni - Roma (RM) Ore 15.00. Si consiglia agli spettatori ospiti di seguire la strada per il settore dedicato, avente come indirizzo Via Giuseppe - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter con più di 65 mila spettatori. Settimana intensa: c’è anche il Plzen - La sfida ai nerazzurri il primo record stagionale di presenze all'Olimpico. Lo riporta ilromanista.eu
Roma-Inter, all’Olimpico sfida da alta classifica: Gasperini e Chivu contro il loro passato. Il Napoli spera nel sorpasso - Il campionato riparte dopo la sosta Nazionali e lo fa subito con un big match da urlo: Roma- firstonline.info scrive
Roma vs. Inter, o confruntare de rang înalt pe stadionul Olimpico: Gasperini ?i Chivu î?i înfrunta trecutul. Napoli spera sa-i depa?easca. - Liga se reia dupa pauza interna?ionala cu un meci palpitant: Roma vs. Scrive firstonline.info