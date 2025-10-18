Spesi solo 500 milioni su 1,9 miliardi del Pnrr Schifani scrive ai dirigenti | Veloci o revocheremo l' incarico

Su finanziamenti complessivi destinati alla Regione siciliana pari a un miliardo e 971 milioni, la spesa avviata ammonta a poco più di 500 milioni. Il presidente Renato Schifani, in seguito ai dati resi noti della cabina di regia regionale per il Pnrr, che ha certificato una spesa complessiva a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ritardi sui fondi Pnrr, spesi in Sicilia solo 510 milioni su quasi 2 miliardi. Appena il 26% utilizzato dagli assessorati, rendicontato a Bruxelles il 7%. Mancano 8 mesi per ultimare i progetti, il rischio è di perdere i finanziamenti - facebook.com Vai su Facebook

STRANIERI IN ITALIA: 5,4 MILIONI; IL 9,2% DELLA POPOLAZIONE Un anno di centri albanesi: milioni spesi, risultati zero - Silvia Salis, la terza donna della politica italiana - Italiani: un popolo schiavo degli animali domestici https://youtu.be/8nDt1d_RaMM - X Vai su X

Banche, la sicurezza è tutto. Spesi nel 2024 oltre 460 milioni di euro per la sicurezza nelle filiali. Rapine dimezzate in 5 anni - Nel 2024, il settore bancario ha investito circa 461 milioni di euro nella sicurezza delle filiali, con una media superiore ai 23. Riporta affaritaliani.it

Fondi anti-terremoto, la Regione deve restituire 1,9 milioni non spesi - Quasi un milione e 900 mila euro che la Regione Molise dovrà restituire a breve al Dipartimento della protezione civile, perché non li ha utilizzati. Da rainews.it