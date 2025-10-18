Spesi solo 500 milioni su 1,9 miliardi del Pnrr Schifani corre ai ripari | Saranno rimossi i dirigenti inattivi

Messinatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' ancora allarme sui fondi non spedi del Pnrr. Su finanziamenti complessivi destinati alla Regione siciliana pari a un miliardo e 971 milioni, la spesa avviata ammonta a poco più di 500 milioni. Il presidente Renato Schifani, in seguito ai dati resi noti della cabina di regia regionale per il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Spesi solo 500 milioni su 1,9 miliardi del Pnrr, Schifani scrive ai dirigenti: “Veloci o revocheremo l’incarico” - Su finanziamenti complessivi destinati alla Regione siciliana pari a un miliardo e 971 milioni, la spesa avviata ammonta a poco più di 500 milioni. Scrive mondopalermo.it

Fondi anti-terremoto, la Regione deve restituire 1,9 milioni non spesi - Quasi un milione e 900 mila euro che la Regione Molise dovrà restituire a breve al Dipartimento della protezione civile, perché non li ha utilizzati. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Spesi 500 Milioni 19