La prima edizione di ABC Fashion Event si svolgerà il 22 e 23 ottobre al Fermo Forum. la fiera degli accessori per borse e calzature è un punto di riferimento importante per gli operatori, buyer, distributori che arriveranno da tutta Italia per incontrare gli imprenditori. Gli spazi espositivi sono tutti esauriti a conferma di un rinnovato interesse per il settore, infatti sono 70 le aziende partecipanti rappresentate principalmente da espositori marchigiani con una quota proveniente anche da fuori regione (Toscana, Puglia, Lombardia, Veneto e Campania). "Operatori, buyer, distributori italiani e stranieri da sempre ci guardano e ci apprezzano – afferma Valentino Fenni, rappresentante di ABC la società che organizza la manifestazione – e si incontrano con i nostri imprenditori nelle fiere mondiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Spazi espositivi esauriti". Tutto pronto per il debutto della fiera 'ABC Fashion Event'