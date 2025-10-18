Sparatoria tra poliziotti e ladri sorpresi a rubare | arrestati in due gli altri in fuga
Sparatoria e conflitto a fuoco tra poliziotti e banditi. È accaduto questa questa mattina in provincia di Bari, a Putignano, in viale Cristoforo Colombo. Lo scontro a fuoco è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco 'amico' di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l'aggressore. Lo ha ammesso in un aggiornamento sulle indagini il comandante della Greate - facebook.com Vai su Facebook
Rapina con il mitra e sparatoria al centro commerciale, panico tra i clienti: il ladro bloccato da un poliziotto in borghese, ferito un 75enne - Momenti di terrore nella mattina di venerdì 26 settembre al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, dove una rapina a mano armata in gioielleria si è trasformata in una scena da far ... Riporta leggo.it