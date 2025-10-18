Sparatoria a Putignano | scontro a fuoco tra agenti di polizia e malviventi
Attimi di tensione, questa mattina, a Putignano dove si è verificato uno scontro a fuoco tra alcuni agenti di Polizia e un gruppo di malviventi. Sul posto è giunta la Squadra Mobile per i rilievi. Non si segnalano al momento persone ferite. Due persone sarebbero state bloccate dagli agenti. . 🔗 Leggi su Baritoday.it
Vertice in Prefettura, fra le zone rosse disposte ci sono piazza Bellini e porta Capuana, scenario di una sparatoria e di una violenza sessuale. - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria tra poliziotti e ladri sorpresi a rubare:arrestati in due, gli altri in fuga - È accaduto questa questa mattina in provincia di Bari, a Putignano, in viale Cristoforo Colombo. Riporta msn.com
Dopo furto in casa provano a investire i poliziotti per strada, sparatoria a Putignano: bloccati 2 uomini - Momenti di paura questa mattina in viale Cristoforo Colombo, a Putignano, dopo uno scontro a fuoco tra Polizia e malviventi. Lo riporta telebari.it
Scontro a fuoco tra polizia e malviventi - Spari in viale Cristoforo Colombo nel corso dell'attività di controllo contro i furti in appartamento: due sono stati fermati, altri due in fuga ... Come scrive rainews.it