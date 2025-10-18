2025-10-17 10:53:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Francesco Totti parla senza filtri. L’eterno capitano della Roma, simbolo di una città e di una maglia, si è spogliato emotivamente durante una chiacchierata con il vecchio amico Luca Toni nel format Primo Sport. Lì, l’idolo giallorosso ha ripercorso alcuni degli episodi più intensi della sua carriera: la fedeltà incrollabile al club, le ferite aperte con Spalletti e il tabellone, l’addio al calcio e anche i momenti di furia che hanno segnato la sua leggenda. “Spalletti è venuto a tirarmi fuori dalla Roma, ma la società ha fatto più male a me che a lui”, ha confessato Totti con quel misto di serenità e delusione che arriva con il passare del tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Spalletti è venuto a tirarmi fuori, ma la Roma mi ha deluso ancora di più. E quel pugno a Colonnese…”