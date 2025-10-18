Spaccio nel giardino pubblico | due giovanissimi arrestati
Due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di cocaina. Il fatto risale al pomeriggio dello scorso 10 ottobre, quando i due ragazzi di origine straniera sono stati arrestati in flagranza di reato all’interno del giardino Nilde Iotti, in zona Corticella.Come. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
