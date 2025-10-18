Spaccio nel giardino pubblico | due giovanissimi arrestati

Bolognatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di cocaina. Il fatto risale al pomeriggio dello scorso 10 ottobre, quando i due ragazzi di origine straniera sono stati arrestati in flagranza di reato all’interno del giardino Nilde Iotti, in zona Corticella.Come. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Spaccio alla stazione di Monza, due arresti in 24 ore: stop (temporaneo) al market dell’hashish nei giardinetti - Monza, 28 marzo – Vendono droga ai giardinetti della stazione e, come un fiume carsico, ciclicamente qualcuno li va ad arrestare. Riporta ilgiorno.it

Spaccio e degrado ai Giardini Fava. Polizia in azione: due pusher arrestati - Due spacciatori in monopattino in manette, 35 persone identificate, hashish, eroina e coca sequestrati. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Spaccio di oltre chili di droga nel Fermano, due arrestati - droga, nei giorni scorsi, la Squadra mobile di Fermo ha documentato lo spaccio di circa due chilogrammi di stupefacenti tra hascisc, cocaina ed eroina, arrestando ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Giardino Pubblico Due