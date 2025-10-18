Spaccio di droga a Bologna raffica di segnalazioni dai residenti esasperati | due arresti
Due tunisini arrestati a Bologna per spaccio di droga nel Parco Nilde Iotti: operazione della Squadra Mobile dopo le segnalazioni dei residenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
#Terni, reati #predatori e spaccio di #droga: sette #provvedimenti del #questore #Umbria
Giro di spaccio "domiciliare " di cocaina a Fidene: droga nel reggiseno e in casa. Polizia arresta una donna Nascondeva dosi di cocaina nel reggiseno e circa 5.000,00 euro in contanti nella borsa: è finita in manette una donna residente nel quartiere Fidene
Spaccio di droga a Bologna, raffica di segnalazioni dai residenti esasperati: due arresti - Due tunisini arrestati a Bologna per spaccio di droga nel Parco Nilde Iotti: operazione della Squadra Mobile dopo le segnalazioni dei residenti.
Bologna, spaccio in pieno giorno alla Bolognina: due fermati su una Range Rover dopo la vendita di droga - Due cittadini marocchini arrestati per spaccio a Bologna: la Polizia interviene dopo le segnalazioni dei commercianti della Bolognina.
Comune di Bologna, dossier choc sullo spaccio/ "Nigeriani controllano traffico di crack: serve lo Stato" - Bologna, dopo la denuncia del centrodestra arriva il dossier del Comune sullo spaccio: "bande di nigeriani controllano la zona e il traffico di droga"