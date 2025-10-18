Spaccio al parco a Bologna | in manette due pusher Cocaina e telefoni sequestrati

Bologna, 18 ottobre 2025 –   Nuovi arresti per spaccio nella zona del parco Nilde Iotti  in Corticella. In manette, questa volta, sono finiti due cittadini tunisini di 20 e 19 anni, che erano già sotto la lente dei poliziotti della Squadra mobile, impegnati in controlli mirati di osservazione e pedinamento della zona.  Nel dettaglio, gli agenti hanno potuto documentare diversi episodi di scambio tra pusher e compratori. Tra questi ultimi, c’è un cittadino italiano che, fermato subito dopo l’acquisto, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente della cocaina, ammettendo anche di acquistare abitualmente la droga nel parco Iotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

