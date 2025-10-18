Sounds Theatre | musica alla Chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini
SoundsTheatre è un laboratorio di ricerca performativa che esplora le relazioni tra suono, spazio e culture, per una ridefinizione dell'esperienza dell'ascolto. Il programma attraversa molteplici contesti sonori e in particolare i rapporti fra il medioevo europeo e la tradizione persiana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
