Sotto sequestro lo chalet Cala Maretto | Usati fondi pubblici

Sequestrato dalla Guardia di finanza il Cala Maretto, sul lungomare sud di Civitanova: denunciati quattro uomini, tra cui l’amministratore Sabri Mucalla, albanese proprietario di una fabbrica di cappelli a Monte Vidon Corrado, e un commercialista del Fermano. I finanzieri del Nucleo di polizia economico–finanziaria di Macerata hanno dato esecuzione nei giorni scorsi a un decreto di sequestro preventivo di oltre 850mila euro: sono stati vincolati il ristorante e stabilimento balneare del lungomare Piermanni, quote societarie e conti correnti. L’attività dei finanzieri, diretti dal colonnello Francesco Mirarchi, è partita con l’obiettivo di verificare i requisiti per la richiesta dei contributi statali, nonché le modalità d’impiego da parte della società che opera nel settore dell’abbigliamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

