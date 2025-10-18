Sotto la superficie terrestre, dove nessun essere umano potrà mai scavare, giacciono i resti chimici di un mondo dimenticato. Non si tratta di una civiltà perduta o di fossili antichi, ma di qualcosa di ancora più profondo e primordiale: tracce della Terra originale, quella che esisteva prima che il nostro pianeta assumesse la forma che conosciamo oggi. Ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e istituzioni collaboratrici hanno identificato impronte chimiche della proto-Terra, il pianeta primordiale che precedette l’evento catastrofico che diede origine al mondo moderno circa 4,5 miliardi di anni fa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sotto i continenti batte il cuore di un mondo perduto: gli scienziati hanno trovato la Terra prima della Terra