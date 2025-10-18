sosterremo il collega aggredito ordine dei medici in prima linea

"Sosterremo il collega bersaglio di violenza fisica e verbale in ogni sede". Lo dice il presidente dell’Ordine dei medici, Giuseppe Figlini che ribadisce: "Come Presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Pisa, apprendo la notizia dell’aggressione subita da un giovane medico specializzando in Ginecologia presso il presidio ospedaliero Santa Chiara. Un atto così assurdo e insensato nei confronti di chi dedica quotidianamente la propria vita alla cura e alla salute altrui non può essere tollerato. Esprimo, a nome di tutto il Consiglio dell’ordine, solidarietà umana e professionale al collega vittima di questa violenza, e rinnovo la vicinanza ai suoi familiari, ai colleghi del reparto e all’intera comunità medica pisana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

