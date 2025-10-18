Sostanze dannose trovate sui ciucci | i tre marchi coinvolti
Tempo di lettura: < 1 minuto Scoperta una sostanza chimica che potrebbe creare problemi di sviluppo sessuale, obesità e cancro e questa è stata riscontrata sui ciucci di tre grandi marchi europei. Si tratta del bisfenolo A (BPA) che è stato trovato sui prodotti messi in commercio da Philips, Curaprox e Sophie Le Girafe, dopo i test effettuati da un’organizzazione di consumatori ceca e resi pubblici dal Guardian. Dopo ulteriori test, Philips non ha avuto riscontro della presenza della sostanza mentre per Sophie la Girafe c’è presenza ma in quantità del tutto insignificante. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
