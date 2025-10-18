Sosta vietata in via dei Servi e via Camatta per le riprese di una serie tv

Modenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in via dei Servi – nel tratto compreso tra via Albinelli e il civico 16 – e in via Camatta, da via dei Servi al civico 2.Il provvedimento, disposto dal Comune di Modena, si rende necessario per consentire le operazioni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Sosta Vietata Via Servi