Sosta vietata in via dei Servi e via Camatta per le riprese di una serie tv
Lunedì 20 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in via dei Servi – nel tratto compreso tra via Albinelli e il civico 16 – e in via Camatta, da via dei Servi al civico 2.Il provvedimento, disposto dal Comune di Modena, si rende necessario per consentire le operazioni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Fiab contro il Comune di Cagliari. Sanzioni da 75 a 800 euro, più quelle ordinarie per sosta vietata - facebook.com Vai su Facebook