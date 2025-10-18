Sorrento capitale dell’Olio | nel 2026 la II Edizione del Premio ‘Olio delle Sirene’

Tempo di lettura: 2 minuti Il percorso di promozione e valorizzazione delle tante eccellenze del Mezzogiorno prosegue con le attività di European Workshop Sorrento che ha presentato il III Quaderno EWS a Villa Fiorentino puntando sui temi dell’ olivocultura, del benessere e di economia e tradizione. La presentazione del Quaderno EWS “Olio delle Sirene – Sorrento 2025”, a Villa Fiorentino a Sorrento ha consentito di affrontare le nuove prospettive che si propongono per rendere l’area sempre più attrattiva. Il Quaderno EWS “Olio delle Sirene”, curato dal giornalista Angelo Cirasa insieme al segretario e al presidente EWS Nino Apreda e Roberto Cogliandro, raccoglie esperienze, analisi e testimonianze di protagonisti del mondo dell’olio, dell’economia e della cultura mediterranea, con l’obiettivo di unire territorio, qualità, salute e sostenibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

