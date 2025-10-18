Sorpreso dai carabinieri a spacciare nelle vicinanze di un autolavaggio | denunciato pusher minorenne

Cataniatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia hanno denunciato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito delle attività di prevenzione disposte dal comando provinciale contro il traffico di droga.Il ragazzo è stato notato dai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sorpreso carabinieri spacciare vicinanzeCarrara, sorpreso a spaccia droga in pieno centro: 31enne arrestato - Un 31enne di origini straniere è stato arrestato dai carabinieri di Carrara dopo essere stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina nel centro storico della città. Si legge su msn.com

Sorpreso a cedere una dose di cocaina. In casa gli trovano 21mila euro in contanti - L’uomo, 33 anni di origini albanesi, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga ... Secondo msn.com

sorpreso carabinieri spacciare vicinanzeSpaccia al parco del Fondo Comini. Diciottenne fermato dai carabinieri. In casa hashish, coca e marijuana - Appena quindici giorni fa aveva terminato l’obbligo di presentazione in caserma, legato a un precedernte arresto per spaccio. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Carabinieri Spacciare Vicinanze