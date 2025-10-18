Sorpreso con involucri di cocaina scatta il daspo urbano E la Polizia chiude per 7 giorni un bar

Forlitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione antidroga della Polizia, che ha sorpreso per due volte il cliente di un bar nella presunta attività di spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per esser stato trovato dalla Squadra Mobile la scorsa primavera con 16 involucri contenenti cocaina, aveva con se delle dosi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

