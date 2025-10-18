Avanti insieme. Sin dalla sua fondazione Marlù ha scelto di credere nel talento. Un impegno che si traduce nel sostegno concreto ai giovani artisti di Amici, il programma di Maria De Filippo in onda su Canale 5, accompagnandoli nel loro percorso di crescita dentro e fuori la scuola. Il marchio di gioielli delle sorelle sammarinesi Fabbri anche quest’anno, è al fianco degli allievi di Amici con le ’ Esperienze speciali offerte da Amici insieme a Marlù ’, appuntamenti pensati per arricchire la loro formazione non solo attraverso la disciplina artistica scelta, ma anche grazie a momenti creativi. Ogni due settimane i ragazzi vivranno l’esperienza firmata Marlù e suggerita dai fan attraverso le stories del profilo ufficiale del marchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorelle Fabbri ancora al fianco degli Amici di Maria