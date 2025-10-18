Sora si è accorta per cosa vengono usati i suoi video e vuole limitarli | forse è un po’ tardi

Sora è un'app per creare video con l'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI, la stessa società che ha lanciato ChatGPT. A cinque giorni dal lancio aveva già segnato un milione di download. L'app crea video realistici e soprattutto non ha molti filtri. Ora ha vuole aumentare le limitazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

