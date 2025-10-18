Sora l’IA che resuscita Martin Luther King | OpenAI costretta a fare marcia indietro

Repubblica.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha sospeso la possibilità di creare video con le sembianze di Martin Luther King Jr. tramite la piattaforma Sora, dopo le proteste della famiglia per l’uso giudicato offensivo dell’immagine dell’attivista. Crescono le critiche nei confronti della piattaforma. NewsGuard:. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sora l8217ia che resuscita martin luther king openai costretta a fare marcia indietro

© Repubblica.it - Sora, l’IA che “resuscita” Martin Luther King: OpenAI costretta a fare marcia indietro

Argomenti simili trattati di recente

sora l8217ia resuscita martinSora, l’IA che “resuscita” Martin Luther King: OpenAI costretta a fare marcia indietro - OpenAI ha sospeso la possibilità di creare video con le sembianze di Martin Luther King Jr. Riporta repubblica.it

sora l8217ia resuscita martinSora "resuscita" i morti, ma i familiari chiedono rispetto: sospesi i video di Martin Luther King - Alcuni video IA generati con Sora suscitano polemiche: OpenAI sospende i contenuti raffiguranti Martin Luther King su richiesta dei familiari. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sora L8217ia Resuscita Martin