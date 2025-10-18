La storia di Keith Edmond avrebbe potuto concludersi prima ancora di iniziare. All’età di soli quattordici mesi, un atto brutale lo ha lasciato con il viso schiacciato contro una stufa elettrica, segnandolo per tutta la vita. I medici non pensavano che sarebbe sopravvissuto alla notte. Ma contro ogni previsione, ce l’ha fatta, solo per affrontare anni di estenuanti interventi chirurgici per ricostruire un aspetto “normale”. Oggi, guardando Keith, è difficile non rimanere stupiti. Condannato a 10 anni di reclusione. Il 18 novembre 1978, a Flint, nel Michigan, la vita del piccolo Keith Edmonds, di 14 mesi, cambiò per sempre. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Sopravvive inimmaginabile: lotta per la vita di Keith Edmonds