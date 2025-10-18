Sophie Codegoni racconta i tradimenti subiti | Siamo tutti cornuti io da quando avevo 16 anni

Sophie Codegoni ha confidato di essere stata tradita più volte. Con un pizzico di ironia, ha detto di avere iniziato la sua "collezione di corna" quando aveva solo 16 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna Sophie Codegoni, sarà sentito il prossimo 5 novembre

Stalking a Sophie Codegoni, Basciano chiede di essere interrogato: sarà sentito il 5 novembre https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/17/news/stalking_sophie_codegoni_basciano_chiede_essere_interrogato_sentito_5_novembre-424919854/?ref=twhl

Sophie Codegoni racconta i tradimenti subiti: “Siamo tutti cornuti, io da quando avevo 16 anni” - Con un pizzico di ironia, ha detto di avere iniziato la sua “collezione di corna” quando aveva solo 16 anni. Come scrive fanpage.it

Sophie Codegoni: “Tradimenti? Colleziono corna da quando ho 16 anni”/ L’amara confessione a La Volta Buona - ”. Lo riporta ilsussidiario.net

Perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: tradimenti e stalking/ Dj rischia processo - Perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: tradimenti e stalking, chiuse le indagini e il dj rischia il rinvio a processo ... Come scrive ilsussidiario.net